Gemengewahlen 2017 / Reportage Guy Kaiser



D'goung am Laf vun de leschte Méint schonn e bësselche méi un de rietse Bord grasen, mat Erfolleg wéi eise leschte Politmonitor gewisen huet: déi Konservativ goungen am Verglach mat der Situatioun am Mee an d'Luucht, d'goung parallel zeréck. Ouni datt d'Leit an dëser Ëmfro konkret drop ugeschwat goufen, weess een, datt d'Sécherheetsgefill eng gewësse Roll do matspillt. Dohier och dës Woch eng Interpellatioun an der Chamber, nees eng Kéier vun der CSV initiéiert, an do goung et méi héich hier, wat de "Platzverweis" betrëfft.D'-Deputéiert Lydie Polfer besteet dorop, de Xavier Bettel hat hien a senger Zäit als Buergermeeschter an engem Bréif un de Staatsminister Jean-Claude Juncker och gefrot: an der Haaptstad huet all Politiker nun eben d'Geschäftswelt am Genéck, an natierlech deenen hir Clientèle.D'Madame Polfer, gestäerkt duerch eng zweete Plaz am Politmonitor, geet elo an d'Attack; d'demokratesch Partei wëll dee Platzverweis- och wann hie méiglecherweis net esou vill bréngt; déi Rout an der Koalitioun wieren eventuell bereet, mat sech schwätzen ze loossen, ma do seet de Felix Braz dem Etienne Schneider: nëmmen iwwert meng Läich. Dann halen ech op an der Regierung, oder esou ähnlech. Kann ee verstoen, wellWielerschaft op deem Punkt aner Positiounen huet. Déi Rout mussen sech awer och positionéieren.Um-Neijoerschpatt huet den Etienne Schneider houfreg matgedeelt, datt fatzeg bei der Police rekrutéiert gëtt an den Aarbechtsminister geet op Kollisioun mam "The National" Jean Asselborn. De fréieren Immigratiounsminister mengt, et misst een d'Asylpolitik komplett iwwerdenken, et misst een drop oppassen, datt d' "Politik sozial verträglich bleibt", wéi hie gëschter am Interview mam Wort sot. Immigratioun an Integratioun géinge schliisslech vill Sue kaschten!Déi Liberal Corinne Cahen stellt kloer, datt Krichs-Flüchtlingen ëmmer nach bei eis wëllkomm sinn, ma datt Leit aus enger Partie anere Länner iwwerhaapt näischt bei eis verluer hunn. Esou däitlech ass et nach ni gesot ginn, eng Zort Berouegungspëll fir en Deel aus dem Vollek.An dann nach: den Nicolas Schmit wëll an der Politik bleiwen. Dat ass gutt fir d'Komeroden am Osten an ass scho mol als Signal ze interpretéieren, fir d'Gemengewahlen am Hierscht.