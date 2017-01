© AFP

FLAMMA / Reportage Sandra Schmit



Wëllt dir no ärem Dout ageäschert oder begruewe ginn? Eng schwéier Fro, ma an Tëschenzäit ass d'Anäscherung fir ronn 60% vun de Lëtzebuerger den éischte Choix.

De Moment huet d'a.s.b.l. ronn 14.000 Memberen, eng Zuel, déi zanter Jore konstant ass. Dat ass kee Wonner, eng Anäscherung huet nämlech ee grousse Virdeel. Si ass méi bëlleg, well ee kee Graf brauch, sou den Eugène Schmit, President vu FLAMMA. Et wier och net méi esou eng grouss Traditioun, datt d'Leit sech op Allerhellge ronderëm d'Graf versammele respektiv och soss am Joer steet d'Graf net méi esou am Mëttelpunkt.

Gegrënnt gouf d'FLAMMA am Joer 1906. Deemools war d'Anäscherung zu Lëtzebuerg nach guer net erlaabt. Bis virun 20 Joer gouf et nach kee Crematoire zu Lëtzebuerg. Wie sech wollt anäschere loossen, deen ass bei FLAMMA gaangen. Da gouf een am Ausland verbrannt, zum Beispill zu Léck. Zanter 1995 gëtt et elo op der enger Säit déi privat Pompes funèbres an op der anerer Säit d'FLAMMA, déi eng Assocatioun sans but lucratif ass, hei am Land. Do huet ee sech natierlech d'Fro gestallt: Wéi geet et elo weider? Ginn d'Leit elo bei déi privat an ass et dann eriwwer mat der FLAMMA.

Et ass net eriwwer mat der FLAMMA. Vill Leit si Member vun der a.s.b.l., well da vu vireran gekläert ass, datt se no hirem Dout wëllen ageäschert ginn. Wann d'Persoun da stierft muss d'Famill sech em näischt këmmeren, dat mécht d'a.s.b.l.

D'FLAMMA bleift bei der Fuerderung, datt en Uewe bäigebaut misst ginn oder an enger anerer Regioun vum Land en zweete Crematoire soll opgeriicht ginn.