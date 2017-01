Op Propose vum Finanzminister huet de Ministerrot decidéiert, fir d'Accise op den Zigaretten ëm 50 Cent an d'Luucht ze setzen.

Dës Adaptatioun ass am Kader vum Aktiounsplang Tubak ze gesinn. De Pak vu 25 Zigaretten huet elo eng Taxe vun 30 Cent amplaz vun 28,75 Cent.



Augmentation de l’accise sur les produits de tabac (20.01.2017)

Sur proposition du ministre des Finances, le Conseil de gouvernement a adopté aujourd’hui le règlement grand-ducal augmentant l’accise spécifique pour les cigarettes de 50 cents (11,50 euros à 12 euros) et l’accise minimale de 113,95 euros à 116 euros. En ce qui concerne le tabac fine coupe, l’accise spécifique augmentera de 12,50 euros/kg à 14 euros/kg et l’accise minimale passera de 43,95 euros/kg à 47 euros/kg.



Ces adaptations s’inscrivent dans la mise en œuvre des recommandations du Plan national de lutte contre le tabagisme 2016-2020 du ministère de la Santé qui prévoit une augmentation régulière de la fiscalité du tabac et de ses produits dérivés.Regierungsrot:





Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 20 janvier 2016 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

Le Conseil a eu un échange de vues au sujet des dossiers de l’actualité politique internationale et européenne.

Le Conseil a eu un échange avec Madame Isabelle Schlesser, directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), au sujet de l’évolution du chômage et des mesures développées dans ce contexte.

Le Conseil de gouvernement a avalisé le recueil des participations de l’Etat qui sera publié dans les meilleurs délais.

Le Conseil a marqué son accord avec le projet d'arrêté grand-ducal portant modification du règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000, ceci suite à une mise à jour dudit règlement annexé adoptée par le comité d’administration de l’ADN le 26 août 2016.

Le Conseil a avalisé le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d'accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés. Pour la taxation des cigarettes, il a été retenu d'augmenter l'accise spécifique de 11,50 € à 12 € par 1.000 cigarettes et de laisser l'accise ad valorem inchangée. Il a également été décidé d'augmenter l'accise minimale de 113,95 € à 116,00 € par 1.000 pièces. Pour la taxation du tabac fine coupe, il a été retenu d'augmenter l'accise spécifique autonome de 12,50 €/kg à 14,00€/kg, soit de 1,50 €/kg, et de laisser l'accise ad valorem inchangée. L'accise minimale de 43,95 € est ajustée à 47€/kg.

Les ministres réunis en Conseil ont marqué leur accord avec le projet de règlement grand-ducal concernant le cours et l'examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg », organisés dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Plus particulièrement, il s'agit de déterminer les modalités d'exécution de l'article 16 de la future législation sur la nationalité luxembourgeoise. Le cours et l'examen s'adressent en premier lieu aux personnes qui ont l'intention de demander la nationalité luxembourgeoise. Ce cours s'adresse également à toute personne désireuse de s'informer sur les institutions luxembourgeoises. Au lieu de créer une formation particulière pour chaque catégorie de personnes intéressées à s'intégrer au Luxembourg, est ainsi créé un cours qui s'adresse à un public varié.

Communiqué par le ministère d’État / SIP