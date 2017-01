© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Dëse Bilan zitt de President vu ProActif Norbert Conter. Zil vun der Asbl war et eng Organisatiounsform op d'Been ze stellen, déi eng Situatioun schaaft, déi ganz no beim Aarbechtsmaart ass a ganz effizient schafft. Duerch Problemer an der Vergaangenheet huet dës Organisatiounsform awer misse restrukturéiert ginn.

ProActif / Reportage Claudia Kollwelter



9 Sitten hu missen zougemaach ginn an 110 Funktiounen ofgebaut ginn, fir op deen Niveau vun haut ze kommen. 445 Chômeuren, a 125 Struktur-Leit schaffe bei ProActif.



Zejoert konnt ee 87 Leit op den Marché bréngen, wat och e passabele Chiffer wier.



2014 hätt ee nach e Chiffer vu minus enger Millioun vun Eegekapital gehat, 2015 wier een op Null komm, esou de Norbert Conter, de President vun der Asbl.



Do hätten 2015 awer och nach d'Ëmstänn matgespillt, datt een Crèchen a Maison Relaisen hat, déi se awer hu missen opginn. Dat misst kompenséiert ginn un Hand vun aner Aktivitéiten, wéi Gäertnerei, de Biogaart, esou de Norbert Conter.



Fir méi Chômeuren nees op de Marché ze kréien géing een all méiglech Efforten maachen. Et géif ëm d'Inclusioun vun de Leit goen. Et hätt ee mat Leit mat niddrege Qualifikatiounen ze dinn a jiddereen, dee säi Wee op de Marché fënnt, wier e Succès, esou de Norbert Conter.



Wichteg wier och de Kontakt mat de Patronen, an déi Zesummenaarbecht géing och gutt funktionéieren.



Et huet ee sech e Programm ginn, fir déi ganz Reorganisatioun duerchzezéien. Am Endeffekt bedeit dat, datt de ProActif nach op 2 Sitten täteg ass, zu Käerjeng an zu Konter.