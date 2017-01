Dësen Accord gouf den 1. Januar 2013 lancéiert an Zil dovun ass et, fir CO2-Emissiounen-, den Energieverbrauch- an d'Käschten, déi domat verbonne sinn, ze reduzéieren. D'Gemenge verflichte sech fräiwëlleg, nohalteg Mesuren ze huelen, ma kréien am Géigenzuch och vum Staat ënner d'Äerm gegraff. Wäisswampech gesäit dora fir den Ament awer kee Sënn.

Wäisswampech Klimapakt / Rep. Annick Goerens



Et wär een net aus Prinzip géint e Klimapakt, mä d'Gemeng hätt den Accord net ënnerschriwwen, well et den Ament kee Sënn a keen Zweck hätt, erkläert de liberale Buergermeeschter vu Wäisswampech Henri Rinnen.



Op enger Analys vu Gebaier géife Punkte verdeelt ginn an d'Gemeng hätt Gebaier, déi deene Critère ni entsprach hätten. Et wier awer kloer gewiescht, dass sech vun deene Gebaier géif getrennt ginn. Net well ee net hätt wéilten investéieren, mä well se einfach net gepasst hätten, esou de Buergermeeschter.



De Staatssekretär am Ëmweltministère mécht awer drop opmierksam, dass sech d'Gemenge mam Klimapakt engagéieren, fir 79 verschidden Aktiounen ëmzesetzen, net nëmme wat Gebailechkeeten an d'Renovéieren ugeet, erkläert de Camille Gira.



Et wieren och Kapitelen iwwer Mobilitéit an Urbanismus dran. Et géif och net nëmmen ëm d'Gebaier vun der Gemeng goen, mä och ëm d'Privathaiser. D'Gemenge sollten do hëllefen, fir dass verschidde Mesuren och do duerchgesat ginn, esou de Camille Gira.



Nieft de Suen, déi eng Gemeng kritt, an de Montant ass ofhängeg dovunner, wéi gutt déi 79 Aktiounen ëmgesat ginn, kritt d'Gemeng donieft och fir näischt e Beroder vu myenergy zur Verfügung gestallt. Ma och doranner gesäit de Buergermeeschter Henri Rinnen keen Notze fir seng Gemeng. Hie wéilt sech einfach a seng Politik net draschwätze loossen. Dass verschidde Punkten ze verbessere wieren, wier kloer, mä seng Gemeng géif do hiren eegene Wee goen.



De Klimapakt wär een Accord, betount de Camille Gira, et géing ee kenger Gemeng iergendeppes virschreiwen. Hie géif et schued fannen, wann eng Gemeng net matmécht, well et vill géif bréngen. Wa se gutt géing schaffen, kréich se vill Geld. Et géif awer net nëmmen ëm d'Sue goen, esou de Camille Gira. Et géif och eppes bréngen, well d'Gemeng doduerch Sue spuert. Am Energieberäich wier dat zum Beispill de Fall.



D'Resonanz vun de Gemenge wär a punkto Klimapakt immens positiv, sou nach de Camille Gira. Wäisswampech wéilt awer eréischt ënnerschreiwen, wa si hir Virstellungen a punkto Gebaier ëmgesat hunn. Dat kéint vläicht an 2 Joer de Fall sinn, sou nach de Buergermeeschter Henri Rinnen.