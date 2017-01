Um 1.34 Auer an der Nuecht op e Samschdeg stoung e Keller zu Esch an der Groussgaass a Flamen. D'Leit aus dem Appartement goufen evakuéiert.

© Police

D'Feier war no enger hallwer Stonn geläscht. Et ass kengem eppes geschitt.Schold um ganze Misère war en elektreschen Apparat.D'Pompjeeë vun Esch goufe vun hire Kollege vu Schëffleng ënnerstëtzt. Op der Plaz ware vum CISEA, d'Pompjeeë mat 12 Leit a 4 Ween an d'Schëfflenger Pompjeeën.

© Police

An um 2.30 Auer huet eean der Rue Jean Lemmer gebrannt. D'Pompjeeë goufe séier informéiert a konnte verhënneren, dass d'Feier sech verbreet.Et huet sech erausgestallt, dass de Kamäin zënter Laangem net méi gebotzt gouf, de Proprietaire gouf dofir protokolléiert.