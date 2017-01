Um Samschdeg huet tvi25.iol.pt weider Detailer zum Mordfall vu Rëttgen bekannt ginn, dobäi beruffe si sech op de Procureur aus Frankräich.Deemno soll zu Bouneweg, net wäit vun der Wunneng vun der jonker Mamm ewech, eng Tut aus engem Fast-Food-Restaurant fonnt gi sinn, donieft dann och Bluttspuren op enger Mauer an un engem Auto, direkt bei dëser Tut. Et geet een dovunner aus, datt déi jonk Fra do op der Plaz iwwerfall, agresséiert an zeréck an hiren Auto gezwonge gouf. Dono wier den Täter mat hir a Frankräich gefuer.De franséische Parquet geet der Pist no, datt den Ex-Frënd a Papp vum Fils vum Ana Lopes een vun den Haaptverdächtegen an dësem Fall wier, sou de portugisesche Fernsehsender op hirem Internetsite.Fir awer genau Ëmstänn vum Dout an d'Identitéit vum Affer ze klären, muss d'Autopsie ofgewaart ginn.Et bleift ze betounen, datt all Persoun onschëlleg ass, bis hir Schold bewise gouf.