© Police

Aus nach net gekläerte Grënn ass den Automobilist, deen aus Luerenzweiler op der Lëtzebuerger Strooss a Richtung Rondpoint ënnerwee war op d'Géigebunn geroden an do frontal an e Bus gerannt. Am Linnebus, deen d'Streck Lëtzebuerg-Miersch fiert, waren nieft dem Chauffeur 3 weider Leit u Bord. Duerch de Schock vum Zesummestouss gouf eng Persoun am Bus méi liicht blesséiert a koum an d'Spidol.De Chauffeur vum Auto dogéint gouf a sengem Gefier ageklemmt an d'Pompjeeën hu missten den Daach vum Auto opschneiden, fir de Mann erauszekréien. De Mann war am éischten Ablack vu sech, ass awer lues a lues nees zou sech komm. Hie koum mat schwéiere Blessuren an d'Spidol. En Totalschued ass och um Auto entstanen, deen ofgeschleeft ginn ass.D'Streck huet fir eng méi laang misste gespaart ginn, well d'Flëssegkeeten, déi aus de Gefierer gelaf sinn, gefruer waren