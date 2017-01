"Net Europa hätt an der Flüchtlingspolitik versot, mä vereenzelt europäesch Länner", esou den Ausseminister Jean Asselborn am RTL-Interview.

© RTL Télé Lëtzebuerg

"Mir brauchen eng aner Flüchtlingspolitik." Dat sot den Aarbechtsminister Nicolas Schmit dës Woch, an huet dovunner geschwat, datt hien a gewësser Weis mat de Fuerderunge vun Éisträich sympathiséiert. Um Samschdeg ass hien op deem Punkt an der Emissioun Background am Gespréich zeréckgeruddert. Et sollt schonn eng gewëssen Asylprozedur gemaach ginn, ier d'Leit an Europa kommen. Wéinst de Risiken um Wee fir an Europa.



Dorobber reagéiert den Ausseminister Jean Asselborn esou:

Jean Asselborn zu den Aussoe vum Nicolas Schmit



De Jean Asselborn warnt dann och virum Sproochegebrauch an der Diskussioun ëm d'Flüchtlingen. Et wieren do ëmmer Emotiounen an Ängscht dran. Hei zu Lëtzebuerg hätt een ëmmer eng Kontinuitéit gehat, an déi sollt och net a Fro gestallt ginn.

Méi realistesch wier et, wann Accorde mat de Länner um afrikanesche Kontinent ausgeschafft géife ginn. Zum Beispill mat Ägypten. Net Europa hätt an der Flüchtlingspolitik versot, mä vereenzelt europäesch Länner. De Jean Asselborn hält dann nach ëmmer un der Quot, fir d’Flüchtlingen ze verdeelen, fest. Dat wier Zukunftsmusek, esou den Ausseminister, ma et wier eng Méiglechkeet, d’Flüchtlingen legal ënnerzebréngen.