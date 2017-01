X

Inten a Schwanen haten hire Spaass.



1997 an ugangs den 80er war et eng leschte Kéier de Fall, datt Musel zougefruer ass.



Am schlëmmste war et 1963.



Méi doriwwer den Owend am Reportage am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.





Nees Alerte Orange am ganze Land wéinst extremer Keelt



An der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg kann et erëm zu Temperaturen tëscht Minus 11 bis Minus 15 grad kommen.



Vun e Méindeg de Moien 1 Auer bis 9 Auer besteet dowéinst fir déi 2 Nuecht hannerteneen d'Alerte Orange, déi MeteoLux e Sonndeg de Mëtten erausginn huet.