© Domingos Oliveira (Archivbild)

En eeleren Här war um Sonndeg de Moien op der Streck tëscht Reisduerf a Méischtref ënnerwee.Een aneren Automobilist war mat sengem Sportswon op der selwechter Streck ënnerwee a wollt den eeleren Här iwwerhuelen.Dobäi huet de Sportswon deen aneren Auto awer touchéiert: Mat der Dier vum Bäifuerer ass e widder den hënneschten Deel vun deem anere Won komm.De Sportswon ass doropshin un d'Schleidere komm an huet mat der Chaufferssäit e Bam gesträift. E koum an entgéintgesater Richtung un d'Halen.Béid Ween waren nom Accident en Totalschued.Wéi d'Police den Accident opgeholl huet, huet si beim Chauffeur vum Sportswon en Alkoholgeroch festgestallt. De Mann huet zouginn, datt hien no senger Schicht Béier gedronk hat an datt hie midd wier.De Parquet gouf informéiert, deen enquêtéiert elo.Op der Plaz waren d'Ambulanz vun Dikrech, d'Pompjeeën a First-Respondere vu Reisduerf an d'Police.