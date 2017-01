Een aneren Automobilist huet beim Laanschtfuere getut, anscheinend fir dem Polizist ze weisen, datt e seng Händche verluer hätt.D'Beamten hunn awer erkannt, datt et sech ëm eng Persoun kéint handelen, déi gesicht gëtt. Si sinn hannendru gefuer an hunn de Chauffeur gestoppt.Dësen huet dunn auslännesch Identitéitsdokumenter gewisen, déi de Poliziste suspekt waren. Et war eng Zort Folie driwwer gezunn an d'Schrëften hunn och net richteg ausgesinn. De Verdacht vun enger Fälschung louch no.Et huet sech um Enn erausgestallt, datt et sech effektiv ëm dee Mann handelt huet, dee gesicht gouf. Deen huet seng richteg Identitéit dunn och zougi gehat.De Parquet gouf informéiert an de Mann koum e Sonndeg de Mëtteg bei den Untersuchungsriichter.