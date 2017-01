Op Basis vun enger Petitioun op Initiativ vum Syfel kënnt et um Méindeg de Mëtteg vu 14.30 Auer un am Chamberplenum zu enger ëffentlecher Debatt, woubäi sech d'Vertrieder vum Daachverband vun de Fabriques d'Eglises, fir eng Modernisatioun an d'Bäibehale vun dëse Strukturen asetzen.Bannent 6 Woche koumen iwwer 11.930 Ënnerschrëften zesummen, dorënner eng 3.650 online – d'Petitionären, déi jo och um Geriicht géint den Äerzbëschof an déi concernéiert Ministere Bettel a Kersch kloen, froen datt d'Kierchefabricken dezentral solle geréiert ginn, fir sech um Niveau vun de Pare weider ëm hir Proprietéite kënnen ze këmmeren – déi u sech jo sollen an den neie Kierchefong fléissen, deen d'lescht Woch vum Bistum presentéiert gouf.Beim Debat dobäi sinn natierlech d'Membere vun deenen zwou concernéierte Chamberkommissiounen, de Syfel mat enger hallwer Dose Vertrieder an den zoustännegen Inneminister Dan Kersch.Den Debat Public dauert genee eng Stonn.D'Aarbechten iwwert de Gesetzprojet hunn nach net an der Chamberkommissioun ugefaangen, well nach op den Avis vum Staatsrot gewaart gëtt.Den ëffentlechen Debat an der Chamber ass ewell deen 18. zanter datt dës Form vu Petitioun lancéiert gouf.