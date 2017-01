La quatrième phase des travaux de réhabilitation et transformation du pont Grande-Duchesse Charlotte débutera le samedi 4 février 2017.



Cette quatrième phase demande une réorganisation de la circulation sur le pont. Les deux voies de circulation direction centre-ville seront déplacées au milieu du pont et les deux voies direction Kirchberg resteront côté sud. La circulation sera maintenue pendant le basculement et une signalisation appropriée sera mise en place.



Durant la durée des travaux, le trottoir nord restera fermé. Les piétons et cyclistes seront guidés vers le trottoir sud et emprunteront le nouveau tronçon élargi de la piste cyclable PC2.