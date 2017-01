Bleift et déi nächste Woch nach weider esou kal, wéi de Moment, da chiffréiere sech déi finanziell Verloschter am Bau op 15 bis 20 Milliounen Euro, seet de President vun der Chambre des Métiers, de Roland Kuhn. Den Ament gëllt a ville Beruffer am Secteur vun der Konstruktioun, déi dobausse sinn, de Chômage Intempéries.

Chomage Intemperies / Reportage Nadine Gautier



Am Bau wier dëst Joer nach guer net geschafft ginn, seet de Roland Kuhn, President vun der Handwierkerkummer. Ofgesi vun den Aarbechten, déi banne sinn. Déi Critère sinn awer net festgesat, mä et hänkt vun de Chantieren of, do ginn et der och, wou ka geschafft ginn, wann et 0 Grad, oder knapp ënner 0, ass. Ma et ginn awer och aner Chantieren, wou net ka geschafft ginn.D'Gesetzgebung vum Chômage Intempéries gesäit vir, datt "au cas par cas" gekuckt gëtt, ob op engem Schantje ka geschafft ginn oder net.Bei den aktuellen äisegen Temperaturen huet d'Handwierksgeschier jiddefalls op ville Plaze gerout. D'Sécherheet vun de Leit, ewéi och d'Qualitéit vun der Aarbecht, wieren net méi garantéiert, seet de Patrick Koehnen vun der Fédération des Artisans.Et ass de ganze Bau, deen do getraff ass. An enger éischter Phase den Héich- an Déifbau, also eng 740 Betriber, déi an deem Beräich schaffen. Vun 2 Grad Celsius u gëtt et schonn ze kal, fir ze schaffen, well d'Waasser dann ufänkt ze fréieren an den Entrepreneur kann net méi fir d'Qualitéit vun der Aarbecht garantéieren. Ma och d'Sécherheet spillt eng grouss Roll. Wann et kal a rutscheg dobaussen ass, ass et och kloer, datt kee méi op den Daach klëmmt, erkläert de Patrick Koehnen. Bei ënner 5 Grad schaffe se och net méi un de Fassaden, well et och do ze geféierlech gëtt. Allgemeng ass et um ganze Schantje glat a rutscheg, also net déi ideal Konditiounen, fir dobaussen ze schaffen.Nieft Retarden entsteet natierlech och finanzielle Schued. Déi zwee éischt Deeg falen op d'Entreprise zeréck. Vum drëtten Dag u spillt dann de Chômage Intempéries, d'Leit kréien dann 80 Prozent vun hirem Loun. Dat gëtt dann och iwwer de Chômage Intempéries bezuelt. Wann ee Pech huet, kann et awer bis zu 6 Deeg zu Laaschte vun der Entreprise goen. Wann een am Dezember 2 Deeg hätt, dann och nach Enn Januar an nach eng Kéier am Februar, da kënnt ee séier op déi 6 Deeg.Den Roland Kuhn vun der Handwierkerkammer schwätzt vun 15 bis 20 Milliounen Euro Verloscht um Bau. Fir déi ze kompenséieren, fuerdert hien méi flexibel Auerzäiten. De Chômage Intempéries kascht d'Allgemengheet iwwregens 20 bis 25 Milliounen d'Joer, esou nach de Patrick Koehnen.