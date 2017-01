No enger Testphas an zwou Ostgemenge mat der grénger Tut sollen Enn 2017 13 Gemenge vum Sigre matmaachen an dann no an no d'ganzt Land.

Den Ament leeft an de Gemenge Mäertert a Briedemes e Pilotprojet mat enger grénger Valorlux-Tut, an där Folien a Plastikstute matrecycléiert ginn. © RTL-Archiv

Sigre: Gréng Valorlux-Tut - Claude Zeimetz



Zanter dem Abrëll zejoert ginn an zwou Gemengen am Osten nieft dem regulären Offall wéi bis elo och Folien an dënn Plastikstuten an der Valorlux-Tut gesammelt. De Pilotprojet leeft wuel nach bis Enn Mäerz. Ma et weist sech elo schonn: D'Experienz mat der neier grénger Tut zu Mäertert a Briedemes klappt esou gutt, datt bis Enn des Joers 13 Gemengen am Osten a mëttelfristeg dat ganzt Land solle bäi kommen.

Et ass fir d'éischt zanter hirer Aféierung Enn der 90er, datt de Contenu vun de Valorlux-Tuten erweidert gouf.Mam Pilotprojet an den zwou Sigre-Gemenge wollt ee besonnesch op Changementer an eisem Konsumverhalen reagéieren, seet den Direkter vum Offallsyndikat Steff Schäler. D'Verpakungstypen hätte geännert, da misst een och d'Sammlung upassen.An den Echo bei de Leit ass deementspriechend positiv. Duerch de Projet ass d'Gesamtgewiicht vun den Tuten ëm 19,7% eropgaang. An et gouf och en duerchaus positiv Nieweneffekt: Doduerch, datt een dee bloe Sak opgemaach hätt fir méi Saachen, géif och méi dees anere gesammelt ginn.Sigre a Valorlux hätte ganz bewosst mat nëmmen zwou Gemengen ugefaang, fir déi nei gréng Tut ze testen, heescht et vun de Responsabelen. Et gi ganz einfach och logistesch Contraintë beim Tri. De Generaldirekter vu Valorlux Claude Turping: "Folien automatiséiert trennen, dat ass keng einfach Saach."D'lescht Joer huet d'privat Entreprise Valorlux 8.600 Tonnen Offall fir an den Tri gesammelt. Fir dëst Joer geet de Claude Turping vun 9000 Tonnen aus.No de Folien an de Plastikstute kéinte mëttel- bis laangfristeg dann och d'Jughurtsdëppcher derbäi kommen. De Generaldirekter nennt hei den Zäithorizont 2019.Fir den Ament hunn déi Plastiksdëppcher jo nach näischt an der Valorlux-Tut verluer.D'Valorlux begréisst iwwregens d'EU-Direktiv a Saache Plastikstuten, wéi se d'lescht Woch an der Chamber ugeholl gouf. Datt déi ganz Tute fir Geméis an Uebst aus dem Supermarché net verbuede solle ginn, ass och an den Ae vum Generaldirekter vun der Valorlux duerch aus sënnvoll.