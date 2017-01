"Mir mussen um Ball bleiwen; dat si mer senger Fra schëlleg!” Dat sot de Lëtzebuerger Affekot vun engem Mann, deen d’algeresch an d’Lëtzebuergesch Nationalitéit huet an deen zanter iwwer 7 Joer am nordafrikanesche Land am Prisong sëtzt am RTL-Interview. En Donneschde gouf et an dëser Affär en neie Moment.

Dunn huet d’iewescht Geriicht an Algerien nämlech decidéiert, dat lescht Uerteel an enger zweeter presuméierter Korruptiounsaffär géint de Mann ze casséieren. De Me Philippe Penning seet, datt een déi Situatioun schonn am Januar 2015 hat.



Dat anert Geriicht hat de Mann an där Affär dunn zu 12 Joer Prisong veruerteelt, nodeems hien an der éischter 10 Joer kritt hat; et géif een ufänken, seriö am Krees ze dréien, well dat méi strengt Uerteel op e Recours hin ebe fir d’zweet casséiert gouf, wuel aus deene selwechte Grënn, sou de Lëtzebuergeschen Affekot vum Algero-Lëtzebuerger. De Me Philippe Penning huet dofir d’Gefill, “dass mat eis gespillt gëtt”. Fir dass dat ophéiert, misst Drock op Algerien gemaach ginn. Lëtzebuerg misst vun Europa ënnerstëtzt ginn.



Et hätt een an deem Sënn dacks un den EU-Kommissiounspresident Juncker an un d’EU-Aussebeoptraagt Mogherini geschriwwen; geschitt wär awer näischt.

Och dem Mann seng Fra fënnt, dass d’Lëtzebuerger Autoritéite vill versicht hunn. Algerien géif dat klengt Lëtzebuerg net serieux huelen.