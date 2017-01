Als "innovativ" an awer anengems "konservativ" huet de President vun déi Gréng seng Partei an de Rotonden beschriwwen.

De Christian Kmiotek (23.01.2017) .

Jo, déi Gréng wéilten och erhalen, virop d'Schéinheet vun der Ëmwelt, d'Intaktheet vun der Natur an net zu Lescht d'Liewensqualitéit vun de Leit. Aus deem Grond gesinn déi Gréng de Wuesstem och mol fir d'alleréischt mat kriteschen Aen.

D'Liewensqualitéit, huet de Christian Kmiotek ënnerstrach, misst ëmmer iwwert dem Wuesstem stoen: Wichteg wieren eng gesond Wirtschaft an eng intakt Ëmwelt, e staarke Sozialstaat an eng gerecht Gesellschaft mat Aarbecht fir jiddereen. Lëtzebuerg misst sech méi intelligent, méi cibléiert a méi nohalteg entwéckelen mat Gréngen an der Regierung an op kommunalem Plang.





De Christian Kmiotek



D'Françoise Folmer (23.01.2017) .

An do géifen d'Mandatairen vun déi Gréng esou weiderschaffen wéi bis elo. Mat Fläiss an Engagement, onopgereegt a kompetent.