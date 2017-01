© Police

Op Héicht vun der Sortie Metz, wann ee vun der A13, also der Collectrice, op d'Diddelenger A3 fiert, géif et ausgesinn, wéi wann e klenge Schnéistuerm do fir Wicke gesuergt hätt - schreift d'Police um Méindeg den Owend. Ma deen Androck géif täuschen, well op där Plaz hätt e 44-Tonner flësseg Kräid verluer.Et soll sech, esou d'Police, ëm geschaten 10.000 Liter handelen.Wéi et zu dëser Fuite komme konnt, wier den Ament nach net kloer.Et wier awer eng Erausfuerderung, d'Strooss nees propper ze kréien, well déi flësseg Kräid wier antëscht gefruer ...D'Ponts et chaussées an d'Pompjeeë sinn op der Plaz.