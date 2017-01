Am Verglach mam Dezember 2015 sinn et awer 3,6% manner.

De Chômage geet am Verglach mam November an d'Luucht.

Enn Dezember waren 18.185 Leit bei der ADEM ageschriwwen, dat sinn eng 1.400 Leit méi, wéi dee Mount virdrun. Iwwert ee Joer gekuckt sinn et awer 680 Persoune respektiv 3,6 Prozent manner.

De Chômagetaux, dee klemmt och am Verglach mam Mount virdrun, e louch Enn Dezember bei 6,3 Prozent. Iwwert ee Joer gekuckt ass et awer och do eng Baisse an zwar vun 0,4 Punkten.

Dovunner profitéieren all d'Chômeuren, och Leit, déi Problemer mat der Gesondheet hunn, déi méi al wéi 50 Joer sinn oder déi zënter méi wéi 12 Méint um Aarbechtsamt ageschriwwe sinn.

Enn Dezember waren dann eng 4.900 Leit an enger Beschäftegungsmesure, dee Chiffer ass am Verglach mam Dezember zejoert ëm 7,7 Prozent zeréck gaangen.

Während dem leschte Mount goufe knapp 2.000 fräi Plazen op der ADEM gemellt dat ass 1,4 Prozent méi, wéi virun engem Joer.



PDF: De Bulletin vum Dezember vun der Adem