Den Oflaf vun engem Drogendeal an déi deemoleg Kontroll vum Garer Quartier duerch ë.a. d’Ugekloten: Dora krut een um Dënschdeg de Moien Ablécker, wéi am groussen Drogeprozess um Stater Geriicht, deen en Dënschdeg virun enger Woch ugefaangen huet, e Video vu knapp 12 Minutte gewise gouf. D’Enquêteuren haten dofir eng 30 Bildsequenzen zesummegeschnidden.

Fir deen Enquêteur, deen d’Biller kommentéiert huet, stellen déi natierlech net dat ganzt Material duer, dat een zur Verfügung hat.

Et wär just eng Drëps op de waarme Stee vun all deem, wat gefilmt gouf. D’Enquêteure wären net all Dag am Garer Quartier ënnerwee gewiescht, well si soss Gefor gelaf wären, opzefléien. Déi aktuell Situatioun wär eng aner, no der massiver Policeaktioun vum Oktober 2015. D’Stroossen am Garer Quartier wären elo eidel, well d’Dealeren nei Plaze gesicht hätten. Déi léiche ronderëm de Rousegäertchen, d’Al an d’Nei Avenue, an och d’Auerzäite wären anerer.

Um Ufank vum Video waren zwou Zeenen ze gesinn, déi engersäits en Deal weisen - en Dealer kënnt mat engem Client getrëppelt, den Dealer seet dem Client, dee soll sech enzwousch hi stellen, en anere Mann passt déi ganz Zäit iwwer op, de Client wëll aner Drogen, den Dealer rifft e Kolleg erbäi, gëtt dem Client déi Drogen an dem Kolleg an dem Oppassert Suen - an anerersäits d’Fortlafe vu 5 Dealeren - si warnen dobäi wuel anerer iwwer Handy, well grad eng Policepatrull fir eng Kontroll ënnerwee ass. Ouni Patrull wären eng hallef Dose bis eng Dosen Dealeren do gewiescht, sou den Enquêteur, deen dat och mat weidere Biller beleeë konnt.

Wat ass soss nach op de Biller ze gesinn? Nun, dass bei all gefilmtem Deal op d’mannst een Oppassert dobäi ass, d’Clienten hir Wuer op der Strooss oder an hiren Auto gereecht kréien, d’Dealeren hir bis zu 3 Bullen Heroin oder Kokain, fir d’Clienten aus dem Mond eraushuelen a se viruginn, et och mol net zu engem Deal kënnt, en Dealer e Client bei e Kolleg schéckt, well deen déi richteg Wuer huet, de Secteur vu méi oder manner villen Nigerianer kontrolléiert gëtt, d’Kräizunge besat goufen, mat geneeë Missioune fir d’Oppasserten, virum Bar vum Haaptugekloten opgepasst gëtt, eng Situatioun, zu där et all Dag komm wär, an dass op engem Bild 9 Schwaarzer ze gesi sinn, déi virun engem Gebai stinn. Vun deenen 9 séizen der 7 op der Uklobänk, sot den Enquêteur.

E Mëttwoch geet dëse Prozess virun.