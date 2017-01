Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Dat fir d'Notze vun engen 75 Ar groussen Terrain nieft dem Konferenzzenter um Kierchbierg. Op deem Terrain soll den neie Setz vun ArcelorMittal entstoen.



Nach dëst Joer soll bekannt ginn, wien den neie Sëtz baue soll. Et soll e "Landmark Steel Building"ginn, esou de Michel Wurth op der Neijoerschreceptioun vun ArcelorMittal.



