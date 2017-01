© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

D'LSAP-Ministeren Etienne Schneider an Nicolas Schmit denken haart iwwert Ännerungen no, notamment iwwer Aarbechtszäitverkierzungen. Vun enger besserer Produktivitéit missten och d'Salariéë profitéieren, esou ass eent vun den Argumenter. Dës Iddie stousse beim chrëschtleche Gewerkschaftsbond net op daf Oueren.

LCGB Aarbechtszäitverkierzung / Rep. Pit Everling



Et wéilt ee wuel nach d'Detailer kréien, mä den LCGB seet sech prinzipiell oppe fir Adaptatiounen a gesäit déi aktuell Diskussioun ganz positiv.

D'Gewerkschaft mécht sech och hir Gedanken iwwert d'Erausfuerderunge vu Muer, seet de President Patrick Dury.



Zum Beispill och wat d'Gestaltung vun de fräien Deeg a vun de Congésdeeg ugeet. D'Digitaliséierung bréngt nei Defien an op déi mussen d'Leit preparéiert ginn.



Et misst ee kucken, dass een iwwert Weiderbildung an de Betriber Mëttele fënnt fir d'Leit fit ze halen, esou de Patrick Dury. Et misst een och kucken d'Leit un eng nei Aarbechtswelt ze gewinnen.



De Mënsch muss sech Muer op senger Aarbechtsplaz erëm fannen. De Patrick Dury wëll iwwregens keng Stonnen-Zuel nennen, mat där d'Zuel vun de 40 Stonne kéint ersat ginn.



Diskussiounen op ville Pläng wäerten néideg sinn an et geet ee beim LCGB dervunner aus, datt sech mat de Gewerkschafte wäert zesumme gesat ginn. De chrëschtleche Gewerkschaftsbond wëll an engem konstruktive Geescht an déi Verhandlungen era goen. De President Patrick Dury hofft, datt d'Patronat dat och wäert maachen.



D'Gewerkschaft OGBL wëll den Ament iwwregens nach net Positioun bezéien, well dat wat bis ewell gesot gouf, nach ze vague wier. Den onofhängege Gewerkschaftsbond wëll reagéiere wa konkret Proposen um Dësch leien.