80 Leit waren um Méindeg bei der grousser Übung am Asaz am Spidol zu Ettelbréck. Eng Terrorattack op d'Gare zu Dikrech gouf simuléiert.

© Roland Miny

FOTOGALERIE vum Roland Miny



6 uerg Verwonnter a 7 Leit mat mëttelschwéiere Blessuren hu missen am Kader vum Exercice um Méindeg am Nomëtteg am lafende Betrib vun den Equippe versuergt ginn. An der Garage gouf aus Plazgrënn schonn Triage gemaach. Zum Deel goufen Personal an Dokteren iwwer een informateschen Alarmsystem zréckgeruff.



Déi Responsabel fir Sécherheet waren op alle Fall ganz zefridde mat der Leeschtung vun alle Bedeelegten an hunn hiren Engagement gelueft.



« ZréckWeider »



Hei dat offiziellt Schreiwes:



CHdN übernahm Verletztenversorgung

Im Rahmen der nationalen Übung „Vigilnat“, die gestern einen Terrorangriff am Diekircher Bahnhof simulierte, mussten 6 Schwerstverletzte, 7 Personen mit mittelschweren Verletzungen sowie eine leichtverletzte Person im laufenden Betrieb des Centre Hospitalier du Nord versorgt werden.

Um 13.05 Uhr traf die Information in der Telefonzentrale des Krankenhauses in Ettelbruck ein, dass es am Diekircher Bahnhof zu einer Explosion gekommen wäre und dass in den nächsten Stunden eine beträchtliche Anzahl von Verletzten antransportiert würden.

Das war der Startschuss, den internen Notfallplan auszulösen. Da es kaum freie Behandlungskapazitäten in der zu erwartenden Größenordnung gab, mussten in der Garage der Ambulanzeinfahrt Plätze zur Erstlagerung und Ersteinschätzung eingerichtet werden. Im Untergeschoss des Krankenhauses wurden mobile Behandlungszonen aufgebaut, die eine angemessene Versorgung und Überwachung gestaffelt nach dem Schweregrad der Verletzungen der erwarteten Patienten ermöglichten.

Eine „cellule de crise“ unter Leitung der Direktion und der verantwortlichen Sicherheitsfachleute wurde ad-hoc gebildet und koordinierte die erforderlichen Maßnahmen. Unter den Augen von Beobachtern aus anderen Krankenhäusern des Landes sowie des zuständigen Ministeriums spielte sich ein abgestimmter Notfallplan ab.

Um ca. 14.35 Uhr wurden die ersten Verletzten durch Ambulanzen angeliefert. In der zwischenzeitlich entsprechend vorbereiteten Garage der Ambulanzeinfahrt wurden die eintreffenden Verletzten durch fachkompetentes Personal aus der Urgence sowie durch den diensthabenden Notarzt umgelagert, gesichtet und in die entsprechenden Behandlungszonen im Untergeschoss weitergeleitet. Eine Patientin mit einer schweren Brandverletzung wurde umgehend per Helikopter in eine Spezialklinik verlegt.

Notärzte, Unfallchirurgen, Allgemeinchirurgen und spezialisierte Pflegekräfte übernahmen die weitere Versorgung. Schockraum, Scanner, OP und das zwischenzeitlich eingerichtete provisorische Behandlungszentrum im Untergeschoss wurden in Beschlag genommen.

Alles in allem waren ca. 80 Personen aus allen Bereichen im Einsatz. Zum Teil wurden Personal und Mediziner über ein informatisches Alarmierungssystem zurückgerufen.

Der Sicherheitsverantwortliche des Hauses, Charles Frauenberg, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf. Angesichts der enormen Herausforderung, im laufenden Betrieb eines Krankenhauses, das immer hoch ausgelastet ist und rund um die Uhr im Dienst ist, eine Übung in dieser Größenordnung durchzuziehen, können wir stolz sein. Die Abstimmung klappte sehr gut und das Engagement aller war beeindruckend.