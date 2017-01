Am mannste Korruptioun gëtt et der Organisatioun no an Dänemark, dat scho fir d'drëtt Joer hannerteneen. Am meeschte korrupt sinn Transparency International no Somalia an Nordkorea.Dat Lëtzebuerger Resultat bedeit fir d'ONG, datt de Grand-Duché nach weider Efforte maache muss. Gemooss gëtt am Index vun Transparency International ëmmer d'Perceptioun vun der Korruptioun an de jeeweilege Länner.