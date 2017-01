Am Juni 2015 war eng éischt an am November 2015 eng zweet Demande gestallt ginn, fir um Houwald eng Bensinsstatioun ze bauen. Déi éischt Kéier sot den Hesper Buergermeeschter Neen, déi zweet Kéier de Gemengerot, deen doropshin Ënnerstëtzung krut vum Inneminister, soudass de Gemengepapp an CSV-Deputéierte Marc Lies am Mäerz zejoert och zur zweeter Demande Njet sot.

Een Argument war dat, dass déi concernéiert Terrainen engem Bauverbuet ënnerleie géife fir d'Zäit, an där en neie PAG ausgeschafft gëtt. D'Sociétéit war dogéint der Meenung, dass sou e Verbuet hir d'Recht géif huelen, fir iwwert den Terrain ze verfügen. An hiren Ae géif d'Bensinsstatioun och kee Schued duerstellen, soudass de Refus, fir se bauen ze kënnen, disproportionéiert wär. D'Gemeng huet hirersäits drop gepocht, dass nei Bauten net a Contradictioun sollte sinn zu de generellen Objektiver vum Gemengenaménagement. Duerch d'Strooss, an déi d'Bensinsstatioun komme sollt, géif an Zukunft all 3 bis 6 Minutten den Tram fueren; eng Bensinsstatioun grad do géif deemno gréisser Verkéiersbehënnerungen a geféierlech Situatioune mat sech bréngen. Si hätt awer och fir d'Sécherheet vun de Leit ze suergen, an déi Bensinsstatioun wär net compatibel mam PAG an Ausschaffung, hat d'Gemeng nach betount.

Fir d'Riichter vum Tribunal administratif ass dat "eenzegt Motiv" fir de Refus, eng Baugeneemegung auszestellen, de Bauverbuet. Et wär awer net beluecht, dass zukünfteg Projeten d'Realisatioun vum neie PAG a Gefor brénge géifen. De Bau vun enger Bensinsstatioun wär keen Obstakel fir eng Linn vum Tram, an doduerch kéint och net all Immobilieprojet gestoppt ginn, sou d'Verwaltungsgeriicht. Dat huet doropshin d'Decisioun vum Gemengerot vum Februar zejoert annuléiert, soudass d'Decisioun vum Buergermeeschter, de Mount drop, fir keng Geneemegung fir de Bau vun enger Bensinsstatioun ze ginn, keng legal Basis gehat hätt.