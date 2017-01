Le seuil de concentration de 50 µg/m3 en moyenne journalière a été dépassé dimanche 22 janvier 2017 à deux stations et le phénomène s’est même généralisé hier, 23 janvier 2017, avec trois dépassements. En effet, les concentrations ont par moments atteint 56 µg/m3 à Luxembourg-Place Winston Churchill, 55 µg/m3 à Luxembourg-Bonnevoie et 63 µg/m3 pour Esch/Alzette.



Le réseau de mesure européen nous montre que ce phénomène ne se limite pas aux frontières du Grand-Duché de Luxembourg, mais touche une grande partie de l’Europe.



Inversion de température



Les derniers jours ont été caractérisés par une inversion de température qui a bloqué les polluants dans leur ascension et créé une accumulation dans les basses couches. Aujourd’hui, il n’y a plus d’inversion de température, mais on constate que les vitesses de vent sont très faibles et l’humidité relative est élevée. Cette dernière participe à la formation de particules secondaires.



Nouveaux dépassements possibles



La situation reste compliquée pour les prochains jours, car une inversion de température va se mettre en place de mercredi à vendredi et donc influencer de manière défavorable la qualité de l’air. De nouveaux dépassements du seuil de 50 µg/m3 pour les PM10 sont donc attendus.



Précautions à prendre



Il est recommandé aux populations vulnérables et sensibles (personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques, personnes immunodéprimées) de prendre des précautions en évitant les sorties ou toutes activités physiques prolongées en plein air.



Il est recommandé aux citoyens: d’utiliser les transports en commun;

de pratiquer le covoiturage;

de respecter les obligations réglementaires en matière de contrôle des chauffages;

d’éviter l’utilisation des feux de cheminée en foyers ouverts. Il est aussi rappelé qu’il est interdit de brûler des déchets à l’air libre, car cette combustion est à l’origine de la formation de particules fines.



Mesures ciblées dans le cadre du programme national de la qualité de l’air



Le programme national de la qualité de l’air, qui a été adopté par le conseil de gouvernement, met en place tout un éventail de mesures ciblées afin d’attaquer les principales sources de la pollution de l’air. Ce programme sera présenté aux citoyennes et citoyens dans les semaines à venir.