Laang hu se op den Avis vum Staatsrot iwwert d'Rettungswiesen gewaart, elo läit dee vir - an en dierft den zoustännege Minister Kersch kaum freeën.Well de Staatsrot huet do eng 20 Oppositions formelles formuléiert. Et geet zum Beispill ëm d'Ënnerscheeder, déi tëscht engem fräiwëllegen a professionelle Pompjee gemaach gi bei den Indemnisatiounen am Fall vun engem Schued. D'Risiken, deene sech déi zwou Kategorië vu Pompjeeën aussetzen, wieren déi selwecht, esou de Staatsrot a sengem Avis, just de Statut géif änneren.D'Dispositioun géif géint de Gläichheetsprinzip goen, deen an der Verfassung verankert ass.An enger Opposition formelle geet et och ëm de Statut an d'Definitioun vum CGDIS, also dem gemeinsamen Zenter fir d'Rettungsequippen.