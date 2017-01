© CI-Hesper

En Automobilist huet géint 17:45 zu Fenteng op der Kräizung vun der Rue Pierre Kemmer an Op der Stérez d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass an en Héichspannungs-Transformator gerannt. Dëse gouf esou staark beschiedegt, datt de Service de Garde vun der Creos huet missten op d'Plaz kommen.Donieft waren d'Pompjeeë vun Hesper, d'Ambulanz vu Beetebuerg an d'Police op der Plaz.