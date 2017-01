RTL-Informatiounen no solle béid Säiten op Initiativ vum Inneminister Dan Kersch, nees openeen duergoen. Domat géif de Minister d'Roll vun engem Mediateur tëscht béide Parteien iwwerhuelen, ouni awer wuel, datt d'Regierung dierft dervun ofgesinn, datt de Bistum deen eenzegen Verhandlungspartner ass a bleift.

Wéini et zu dësen inoffizielle Kontakter kéint kommen – an op béid Säite prett sinn, op d'Mediatiounsoffer anzegoen, ass fir den Ament natierlech nach op.

Ënner Zäitdrock dierft ee sech wuel net méi wëlle setze loossen.

Den Inneminister verschléisst sech allemol Ännerungen um Gesetzprojet net, wéi hie jo och bei eis op der Antenne nach en Dënschdeg sot.



INVITE: Den Dan Kersch war eisen Invité vun der Redaktioun de 24. Januar.

Och nom Debat an der Chamber e Méindeg hat et jo geheescht, datt an der zoustänneger Chamberkommissioun béid Parteien, also Syfel a Bistum nach emol sollten gehéiert ginn. Méi no kéint ee sech z.B. an der Fro vun der Autonomie vun de Fabriques d'Eglises kommen, déi dem Modell vum neien Bistumsfong no géifen hir personnalité juridique verléieren. Net méi 285, mä nëmmen nach 105 esou Gremie sollen et an Zukunft ginn.



