© Ben Eich

Fondamental: Reportage Ben Eich



"Eis Schoul ass gutt, mä net fir all Kand", dat sot den Educatiounsminister Claude Meisch en Dënschdeg den Owend op engem vun am Ganzen 8 ëffentlechen Informatiounsowenter iwwer d'Situatioun am Fondamental. Et misst een d'Schoulen de Kanner upassen, sou de Minister weider, an dofir ass hien op déi verschidde Changementer, déi et an Zukunft am Fondamental solle ginn, agaangen.Virop huet de Claude Meisch dann och kloer gemaach, dass et kee Wäert huet, alles vun uewen erof ze diktéieren, ma dass d'Enseignanten am Zentrum vun deem Moderniséierungsprozess stinn.Ma wat sinn dann elo genau d'Changementer, déi op Elteren, Schüler a Schoulpersonal duerkommen?

© Ben Eich

D'Changementer baséieren am groussen a ganzen op 6 Haaptpilieren.war do dat éischt Changement, op dat de Minister agaangen ass. Dëst soll heeschen, dass d'Schoul selwer sech verschidden Ziler setzt, fir d'Qualitéit vum Enseignement ze verbesseren. Ma dat heescht awer net, dass déi eenzel Schoule kënne maachen, wat se wëllen, betount de Claude Meisch.D'Schoule kréie kloer Virgaben, ma de Wee zu deenen Ziler dierfe se selwer definéieren: Wat sinn déi Zieler? Zum Beispill, datt d'Schoul soll inklusiv schaffen, datt se sech soll e Konzept fir Elterenaarbecht ginn, datt se kläert, wéi se mam Appui ëmgeet.Dat kann awer och z.B. d'Amelioratioun vun der Aarbecht mat Kanner mat spezielle Besoine sinn. Op regionalem Niveau ginn iwwer déi nächst véier Joeragestallt, déi op d'Besoine vu deene Kanner sollen agoen, fir d'Enseignanten domat ënnerstëtzen. Op nationalem Niveau ginn et donieft, fir déi Kanner kënnen ze encadréieren.Déi regional Approche war och e weider Punkt, op deen den Educatiounsminister agaangen ass. Do sollen nämlechagefouert ginn:"De Schouldirekter kënnt. Haut hu mer een Inspekter an enger Regioun, dee fir esou vill Schoulen zoustänneg ass. Herno hu mer eng regional Direktioun. Et ass also net méi en Eenzelkämpfer wéi den Inspekter vun haut, ma et ass e ganzt Team, eng ganz Equipe."Donieft ginn dann och d'ëmgeännert, fir d'Aarbecht fir d'Enseignanten ze vereinfachen a se fir d'Eltere méi iwwersiichtlech ze maachen. De Minister huet donieft och eng digital Versioun vum Bilan an Aussiicht gestallt.Um Niveau vun der Orientatioun beimsollen et dann och Ännerunge ginn, z.B. wat d'Siicht vun den Elteren ugeet. Den haitege Schoulsystem géif d'Elteren zwar opfuerderen, fir matzemaachen, ma géif duerno eleng entscheeden, wéi et weidergeet. Dat wier net seng Vue vun enger fairer Partnerschaft.Iwwerdeems wëllt een och am Rekrutement, an der Ausbildung a bei de Weiderbildung vun den Enseignanten Efforte maachen, sou de Minister weider. Ma och déi didaktesch Methoden, d'Schoulmaterial an d'Programmer missten an Zukunft systematesch iwwerschafft a weiderentwéckelt ginn.- le 26.01.2017 à 19h30 au Atert-Lycée, 1, rue du Lycée, L-8508 Redange,- le 31.01.2017 à 19h30 au Lycée du Nord, 19, rue Général Patton, L-9551 Wiltz,- le 02.02.2017 à 19h30 au Maacher Lycée, 18, rue de Muenschecker, L-6760 Grevenmacher,- le 07.02.2017 à 19h30 au Lycée classique de Diekirch, 32, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch,- le 09.02.2017 à 19h30 au Lycée Nic-Biever, 28, rue du Parc, L-3542 Dudelange,- le 13.02.2017 à 19h30 au Aalt Stadhaus, 38, avenue Charlotte, L-4530 Differdange.

Les soirées se dérouleront principalement en luxembourgeois. Une traduction simultanée en langues française et portugaise sera assurée.