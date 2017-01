© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer





Wann de Gesetzestext fir de neie Spidolsplang esou bleift wéi en ass, géif een heimatter just ekonomeschen Interessie nogoen, nom Patient géif esou awer guer a glat net gekuckt. Esou kann een d'Aussoe vun der Dokteschassociatioun resuméieren, déi e Freideg nach eng Kéier hier Bedenke presentéiert huet.



Mat um Dësch souz e Freideg de Moien och de President vum Conseil Médical vun den Hôpitaux Robert Schuman, Philippe Wilmes, deen drun erënnert huet, dass et op eemol net méi ëm eng "Spidolsplanung" gaange wier, mä ëm e neit Spidolsgesetz, an eng nei Aart a Weis wéi d'Klinike gefouert ginn.



D'Dokteren hätten den Text vum Projet de Loi, virum Depot ni ze gesi kritt, seet de Philippe Wilmes. Wéi een Ufank September de Projet de Loi an den Hänn gehalen hätt, hätt ee mat erschrecke festgestallt, dass net nëmmen d'"Spidolsplanung" soll erfollegen, mä dass d'Gouvernance vun de Klinike soll fundamental geännert gi, par rapport zum Spidolsgesetz wat en Vigueur ass.



Fir d'Dokteschassociatioun war dat inacceptabel, well zu kengem Zäitpunkt mat hinnen doriwwer geschwat gi wär, dass sech d'Gouvernance op déi Aart a Weis soll änneren. Déi Onregelméissegkeete beim Opsetze vum Projet de Loi loossen dem Philippe Wilmes no ganz vill Spillraum fir Spekulatiounen. An et wär méi wéi ee Verdacht, dass Doktere gezielt sollten ëmgaange ginn.

De Philippe Wilmes



Huet d'Ministesch vläicht ganz einfach Angscht virun eisen Argumenter? Oder firwat gi mir net gehéiert? Op dës Aart a Weis géing d'Dier op alle Fall wäit opgemaach, fir all méiglech Spekulatiounen, soen d'Dokteren, déi sech dat hei net méi laang wëlle gefale loossen. Hinne géing et ëm de Patient, an dee kéim net gutt ewech, bei dësem neie Spidolsgesetz. Den Dokter hätt zum Beispill näischt méi ze soen, iwwer de Model vun der Knéiprothees, Standard gëtt Standard, op dat déi bescht Léisung wier oder net, erkläert den Alain Schmit, President vun der AMMD.



D'Ministesch seet zwar, dass een sech keng Suerge misst maachen, well dat beschte Material géing bestallt ginn, mä sou einfach wär dat awer net. Et géif nämlech net dat beschte Material ginn, mä et géing ganz vill gutt Material ginn, wat awer ganz ënnerschiddlech ass, wat de Besoin vum Patient ugeet, sou den Alain Schmit. Der Dokteschassociatioun geet et drëm, dass een dat Material, wat am Beschte bei de Patient passt, kann eraussichen.

Do kéint awer net d'Klinik fir den Dokter decidéieren, seet d'AMMD, déi mat 9 Amendementer kontert, an déi un déi zoustänneg Chamberkommissioun an un d'Ministesch geschéckt huet. Bis elo keng Äntwert, esou wier et och bei hirem Avis zum Text gewiescht.

Iwwregens wier och de Staatsrot net begeeschtert vum Text. Den Avis géing virun de Problemer warnen, déi entstinn, wann eppes géint déi kompetent a professionell Acteuren um Terrain gemaach géif.

D'Presidentin vun der zoustänneger Chamberkommissioun, Cecile Hemmen sot eis géintiwwer d'Kommissioun géif d'AMMD net empfänkeN, well se déi 3 legal Vertriedungen, de Collège Médical, d'Chambre des Salariés an de Conseil supérieur vun de Gesondheetsberuffer, schonn an der Kommissioun gehéiert hätten. Et géif een awer all Avis'en déi erakomme consideréieren.