De 16. Januar goufe béid Sproochepetitiounen an der Chamber diskutéiert.

Extrait Alex Bodry



A 14 Deeg wäert d'Regierung een Aktiounsplang fir d'Lëtzebuerger Sprooch presentéieren, deen den Ament nach ausgeschafft gëtt, dat gouf e Mëttwoch de Moien an der Petitiounskommissioun um Krautmaart annoncéiert. Lescht Woch gouf jo an der Chamber mat zwee Petitionnairen iwwert de Stellewäert vun der Lëtzebuerger Sprooch geschwat, d'Kommissioun huet sech dowéinst dëse Mëttwoch gesinn, fir Konklusiounen aus dem Debat ze zéien. D'Themefelder ware ganz breet gestreet, wéi den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry erkläert.Vun der Konstitutioun, iwwer en europäescht Unerkenne vun der Sprooch bis d'Sprooch am Alldag war alles dobäi. Och huet ee gekuckt, wéi een de Congé Linguistique nach kéint optiméieren. E weider Punkt war fir ze kucken, wéi een am Santé Secteur et ka fäerdeg bréngen, datt an der Relatioun tëscht dem Personal an dem Patient méi Lëtzebuergesch ka geschwat ginn. Och muss der Petitiounskommissioun no an der Kommunikatioun vun de Verwaltunge mat de Leit d'Lëtzebuerger Sprooch méi eng grouss Roll spillen. Esou sollten Informatiounsbroschüren, Texter a wichteg Gesetzestexter och méi op Lëtzebuergesch erauskommen.

Op all deene Punkte géinge sech uechter d'Parteien op alle Fall vill Gemeinsamkeeten erausschielen. Eenzel Nuancë géifen et natierlech och, ma op déi wéilt een an der Kommissioun eréischt agoen, nodeems d'Regierung hiren Aktiounsplang presentéiert huet, sou nach den Alex Bodry.