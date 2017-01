© RTL Télé Lëtzebuerg

Déi Lénk stéiere sech u rezenten Aussoen zur Flüchtlingsfro. Et wier awer immens ze bedaueren, datt elo och Regierungsmemberen op deen Zuch opsprangen. D'Kritik geet ënnert anerem un d'Adress vum Aarbechtsminister Nicolas Schmit, dee jo proposéiert hat, fir Asyldemandë scho baussent den EU-Grenzen ze traitéieren.



Den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum fënnt d'Aussoen, déi den Nicolas Schmit gemaach huet, ganz geféierlech an inakzeptabel. Hie misst och wëssen, datt et praktesch an och Vëlkerrechtlech net méiglech ass, Asyldemanden an Drëttlänner ausserhalb vun Europa ze maachen. Weider fënnt een et ganz schwéier bedenklech, datt e Minister, deen net besonnesch beléift ass, op déi doten Aart a Weis probéiert Polemik ze bedreiwen, sou de Marc Baum.





D'Familljeministesch Corinne Cahen hätt da pauschal all d'Asyldemandeuren aus Nordafrika als Wirtschaftsflüchtlingen ofgestempelt. D'Asylrecht wier en individuellt Recht an et géing net nëmme fir Leit gëllen, déi viru Krich flüchten, mä och fir Leit gëllen, déi aus reliéisen oder politeschen Iwwerzeegungen hiert d'Land hu misse verloossen.

D'Aussoe vun de Ministere wiere wéineg hëllefräich fir déi Leit, déi den Ament um Terrain géinge schaffen.D'Flüchtlingsfro sollt ee sachlech ugoen, soen déi Lénk. Et kéint een nämlech net soen, datt Lëtzebuerg vu Flüchtlingen iwwerschwemmt gëtt. De Moment sinn 3.800 Leit zu Lëtzebuerg, dat ass e bësse méi wéi 0,5 Prozent vun der Populatioun. Donieft wier Lëtzebuerg en Immigratiounsland an all Joer géingen iwwer 10.000 Leit aus aneren EU-Länner bäizéien. D'Kapassitéiten zu Lëtzebuerg sti virun enger Erausfuerderung.

Deenen Erausfuerderungen, wat den Accueil an d'Integratioun ugeet, misst een sech awer stellen, esou de Marc Baum.Allgemeng sollt domatten opgehale ginn, fir Symptomer amplaz vun Ursaachen ze bekämpfen.