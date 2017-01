D'Deviatioun geet vum Rondpoint Raemerech iwwer d'N31 an Esch eran, fir dono nees iwwer den CR168 op den Echangeur Belval-Gare ze kommen, respektiv ëmgedréint. Während dem Chantier ass den Tunnel Micheville a béid Richtunge gespaart.Weider gëllt et de Weekend wéinst der Cyclocross-WM opzepassen, well verschidde Stroossen um Site Belval kënne gespaart ginn.Communiqué par: Administration des ponts et chausséesL’Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au paramétrage du tunnel Micheville après sa récente mise en service le 16 décembre 2016 à partir du vendredi soir 27 janvier 2017 20 heures jusqu’au dimanche soir 29 janvier 2017 22 heures sur la voie automotrice B40.Barrages et déviations:À partir du vendredi soir 27 janvier 2017 20 heures jusqu’au dimanche soir 29 janvier 2017 22 heures les barrages et déviations suivants sont mis en place:La circulation sur la voie automotrice B40 entre l’échangeur Belval-Gare et le rond-point Saint-Esprit est barrée à la circulation dans les deux sens.Le trafic est dévié entre le rond-point Raemerich et l’échangeur Belval-Gare via la N31 et le CR168 dans les deux sens en raison de la fermeture du site de Belval en journée à l’occasion du Championnat du monde du cyclo-cross.