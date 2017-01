Extrait Mario Schweitzer



7 nei Quartiere mat 780 nei Wunnengen op ronn 26 Hektar, dat sinn d'Zuele vum Projet "Liewe mat der Wooltz" deen de Mëttwoch de Moien am Ministère du Logement virgestallt gouf. Den historesche Site vun de Frichen zu Wolz soll ëmgebaut ginn, an eng Mëschung tëscht wunne, schaffen a Fräizäit ginn. De Projet gëtt vum Fonds du Logement an awer och nach Leit aus 19 Administratiounen geleet, an huet als Zil d'Wolz, also de Floss, mat anzebauen, an awer och Uewer- mat Nidderwolz iwwert dësen Terrain mateneen ze verbannen. De Käschtepunkt läit bei 700 bis 800 Milliounen Euro. Den Mario Schweitzer vum Fonds du Logement mat 3 wichtege Punkte.Den éischte Punkt ass, datt een do souvill Wunnenge ka bauen, an dat, zweetens, mat der Wolz zesummen. Dës Floss, deen am Dall läit, war vun der Industrie beluecht. Den drëtte Punkt betrëfft dann déi ganz Regioun an déi speziell Verkéierssituatioun zu Wolz, déi een, mat dësem Terrain, och entlaaschte wëll. Dat erkläert dann och, wisou esou vill Leit un deem Projet bedeelegt sinn.

Masterplang Wolz / Reportage Claudia Kollwelter



Um ganze Site sollen eng 450 Aarbechtsplazen entstoen. 2021 sollen déi éischt Leit an deenen neie Quartiere kënnen eraplënneren, an och eng nei Schoul soll bis dohin fäerdeg sinn. Bis de komplette Projet awer ëmgesat ass, kann et 10 bis 15 Joer daueren.

De Mënsch soll am Mëttelpunkt stoen, an d'Ressourcë solle geschount ginn, dat och duerch eng Kreeslafwirtschaft, déi hei entstoe soll. Bei den éischte Biller vum Projet fält virun allem dat villt Gréngs op. Den Architekt Bob Strotz ënnersträicht, datt et schonn eng ganz Partie gréng Beräicher ginn, déi och sollen erhale bleiwen. An duerch d'Sanéierung wäert een och eng komplett nei Gréngfläch duerch d'Renaturéiere bei de Wolz mat kënnen integréieren. Och d'Daachterrasse wäerten am grénge Beräich ausgeluecht ginn.E wichtege Punkt ass och d'Vernetzung. Mam neie Projet soll engersäits Uewer- an Nidderwolz mateneen verbonne ginn, mä och um Site sinn ambitiéis Projete virgesinn, fir sech vun A ob B ze beweegen. Bei der Gare entsteet en neie Park and Ride, an zwee Panoramaliften an e Panorama-Restaurent, sou datt een alles Iwwerblécke kann. Dat alles soll hëllefen, fir de Projet Behënnertegerecht a benotzerfrëndlech ze gestalten.Um Terrain steet nach de Kamäin, deen un d'Industrie vu fréier erënnert. De bleift stoe, kritt awer eng nei Funktioun, well en an e Kloterpark integréiert gëtt. Mat 63 Meter héicht gëtt et den héichste Kloterpark hei am Land.An och d'Platz ronderëm d'Gare soll ëmfunktionéiert ginn, mat enger neier Schoul, enger Structure Intégrée an en neie Kannermusée mat der Méiglechkeet vun enger Museksschoul. Doduerch soll e liewegen an neien Zentrum ronderëm d'Gare entstoen.D'Leit, déi hei wunne kommen, sollen alles kënnen an hirer Noperschaft erleedegen an net un den Auto mussen ugewise sinn. E Projet, bei deem d'Nohaltegkeet grouss geschriwwe soll ginn, andeem d'Natur hei zréck an d'Stad soll geholl ginn.