© Police

© police

Eng Automobilistin, déi um CR143 ënnerwee war, huet déi zerstéiert Toilette gesinn an d'Police alarméiert. Si huet uginn, datt si nach Fonke gesinn huet an och an anert Gefier net wäit ewech vun der Plaz war.Wéi d'Beamten op d'Plaz koume konnte si feststellen, datt d'Maueren aus der Halterung gerappt goufen, sou datt ee vun enger Explosioun ausgoe kann, déi de Schuet verursaacht huet. Verschidden Deeler louche an der Géigend ronderëm d'Dixi-Toilette, aner Stécker houngen an de Beem.Well d'Ëmstänn net kloer sinn, sicht d'Police elo no deem anere Chauffeur, deen zu deem Moment op der Streck tëscht Gouschteng an Uewerdonwen ënnerwee war. All d'Informatioune si fir d'Police vu Gréiwemaacher ënnert der Telefonsnummer 4997-7500.