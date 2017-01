An deem 1. Uerteel war de Mann zu enger Prisongsstrof vun engem Joer mat Sursis an zu enger Geldstrof vun 12.000 € veruerteelt ginn.

"Ech sinn net d'Accord mam Fräisproch, an 1. Instanz, wat d’Infractioun vum Mënschenhandel ugeet, déi MUSS zréckbehale ginn!" An Dat sot de Vertrieder vum Parquet général um Dënschdeg op der Cour d’appel an der Stad an engem zweete Prozess dozou.

Geriicht / Reportage Eric Ewald



An deem 1. war e Mann zu enger Prisongsstrof vun engem Joer mat Sursis an zu enger Geldstrof vun 12.000 € veruerteelt ginn. Donieft sollt hien enger Partie civile 5.000 € Schuedenersatz bezuelen. Et war dem Condamnéierte virgehäit ginn, tëscht 2011 an 2014 a sengem Restaurant an der Stad 4 Persounen ënner mënschenonwierdege Konditioune schaffe gelooss ze hunn. An der Regel kruten dës Leit 300 bis 400 € de Mount fir 63 Stonnen Aarbecht d’Woch!

Fir de Vertrieder vum Parquet général sollt déi 1. Strof eropgesat ginn, well déi 4 Salariéen exploitéiert gi wären; et war Rieds vun "onméiglechen Aarbechtskonditiounen, déi géint d’Dignitéit vum Mënsch verstouss hunn". Deene 4 hir maximal Dagesaarbechtszäit wär bei wäitem iwwerschratt ginn, si hätten nëmmen e puer honnert Euro kritt an och keng sozial Rechter gehat. Well de Beschëllegte Profit gezunn hätt aus der vulnerabeler Situatioun vun deene 4, sollt hien zu zwee Joer Prisong, mat méiglechem Sursis, an zu enger Geldstrof vun 12.000 € veruerteelt ginn.

Do virdrun hat den Affekot vun zwou Parties civilen ewell gefuerdert, dass de Mann net nëmme seng Cliente misst entschiedegen, mä eben och wéinst Mënschenhandel misst condamnéiert ginn. De Me Ranzenberger hat doropshi fir déi zwee Mandanten zesumme ronn 95.000 € Schuedenersatz gefrot.

Den Ugeklote selwer huet dono erkläert, elo verstanen ze hunn, wéi den Hues zu Lëtzebuerg leeft. Hie wéilt sech fir seng Feeler entschëllegen. Am Restaurant géif et haut, nieft him a senger Fra, 3 Salariéeë ginn.

Dem Mann säin Affekot huet betount, dass de Client sech an dëser Affär net beräichert an déi 4 Leit bei sech schaffe gelooss hätt. Et hätt kee Mënschenhandel virgeleeën, soudass de Mann op deem Punkt misst fräigesprach bleiwen, sou de Me Boudene.

D’Appeluerteel ass fir de 15. Februar.