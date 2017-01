Reportage: Een Tram deen 4 Mio Euro wäert ass! (25.01.2017) Déi éischten “Rame” vum Tram ass fäerdeg, an 7 weiderer sinn an der Produktioun.

Eng Équipe vun RTL war a Spuenien ob Saragossa gefuer an Fabrik CAF, an huet s Et ass en Tram vun der leschter Generatioun. 45 Meter laang, 2.65 Meter breet, fir eng Kapazitéit vun ronn 450 Leit.

Et ass en Tram vun der Gamme” Urbos 3”, en Tram deen ganz déif läit. Virdeel dovunner ass ,dass en fir Leit mat enger Behënnerung, fir Mammen mat Kutschen oder Reesender mat Wallissen, ganz sécher an einfach ze benotzen ass.

Eng weider Eegeschaft vun dëser Gamme ass dass se ob Deeler vun der Streck mat Catenairen fiert, an anerer ouni, sou zum Beispill an der Stad an ob der Gare fir do Landschaft Bild net ze stéieren. Duerch en ganz innovativen System vun Réckgewënnungs Zyklus ass den Energie Verbrauch zimlech kleng.

83 Milliounen Euro ginn fir déi 21 Trammen benéidegt, fir den Tronçon Lux Expo bis ob Gare ze exploitéieren. Dat mécht en Akaf Präis vun ronn 4 Milliounen pro Tram.

Fir déi eng en deieren Präis, fir déi aner en Investissement.

Et ass en Tram vun der leschter Generatioun, mat de performantsten techneschen Equipementer, déi et an deem Domaine gëtt. Mat senge 45 Meter Längt, senger Breet vun 2 Meter a 65 Zentimeter, a senger grousser Kapassitéit vu bis zu 420 Leit, ass et sécher net nëmmen ee vun de modernsten Trammen aus Europa, mä och ee vun den agreabelsten a komfortabelsten.



Wann den Tram da bis fiert, entsteet natierlech och eng nei Situatioun fir de Stroosseverkéier. Fir esou mann wéi méiglech Accidenter ze hunn an dem Tram seng Plaz am Verkéier festzeleeën, gëtt elo en neit Gesetz op de Wee bruecht.



RTL NEWS: Den Tram ass fäerdeg: Andréck vu senger Konstruktioun



Op wat kënnt et da besonnesch un?

Tram / Reportage Ben Frin



En Tram ass e relativ séchert Verkéiersmëttel, um Beispill vu Berlin gesäit een, dass 2015 bei nëmmen 0,15% vun allen Verkéiersaccidenter den Tram bedeelegt war. Bei nëmmen 0,03% war den Tram schold um Accident, an awer sinn et ëmmer d'Foussgänger, déi der gréisster Gefor ausgesat sinn, eng Rei Accidenter ginn déidlech oder mat schroe Blessuren aus. Wann den Tram kënnt muss virun allem sensibiliséiert ginn, seet den Infrastrukturminister Bausch:

Virun allem, déi Leit, déi ausgebilt ginn, misste virbereet ginn. Et wiere schliisslech nei Gefierer op der Strooss, un déi d'Leit net méi gewinnt wieren, esou den Infrastrukturminister. Luxtram misst och, dovun ofgesinn, am Ufank eng Campagne lancéieren, fir och drop opmierksam ze maachen, dass een den Tram, well e mat Elektresch fiert net onbedéngt héiert.

D'Chauffere vum neien Tram gi psychologesch getest an forméiert.

De Chauffeur bréicht, dovun ofgesinn, de normale Führerschäin, misst eng normal schoulesch Formatioun hunn a kréich och eng spezifesch Formatioun, wann en agestallt wier, esou de François Bausch. Et wier eppes anescht op engem Tram ze fueren, wéi op engem Auto. Luxtram hätt och dofir scho Formateuren agestallt.

Den Tram kritt och eng eege Verkéierssignalisatioun, haaptsächlech extra Luuchten, wéi een se haut scho bei de Busspure kennt.