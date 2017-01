E Mëttwoch gouf d'Police géint 16.20 Auer alarméiert, well e Mann sech am H&M zu Esch an der Uelzechtstrooss géif komesch verhalen. Den Onbekannten ass do op an of gelaf an huet op Lëtzebuergesch gebirelt, dass hien eng Bomm am Rucksak hätt. D'Vendeuse huet d'Ausso net verstan an huet sech d'Menace vun enger Cliente iwwersetze gelooss.Op der Plaz huet d'Police festgestallt, dass de Mann ze déif an d'Glas gekuckt hat. Hien koum an Arrest an huet säi Rausch um Policebüro dierfen ausschlofen.D'Police sicht an deem Zesummenhang no der Cliente, déi d'Bommemenace iwwersat huet. Sämtlech aner Zeie vum Virfall solle sech bei der Police vun Esch um Nummer 4997-5500 mellen.