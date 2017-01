© RTL Télé Lëtzebuerg/Pierre Weimerskirch

Dobäi hätt sech Lëtzebuerg als extremen Nachzügler a Saachen Informatiouns-Recht, wéi d'Blanche Weber d'Land genannt huet, dach un de beschte Beispiller am Ausland orientéiere kënnen. Grad a postfakteschen Zäite missten d'Bierger nach vill méi an en Decisiounsprozess mat agebonne ginn, fënnt de Mouveco, an déi Informatiounen kréien, déi se froen. Do, wou e wierkleche Paradigmewiessel néideg wier, wier awer eng kloer Chance verpasst ginn.

Sou géif et bäi wäitem net duergoen, datt een als Bierger just en Zougang op verschidden Dokumenter an net generell op Informatioune géif kréien. D'Ausnamen am Gesetzprojet wieren ze vague formuléiert an et géifen der einfach ze vill an d'Informatiounsflicht vun den Institutiounen wier och ze restriktiv, sou de Mouvement a sengem Avis, wou en och fuerdert, datt d'Ëmsetzung vum Gesetz an der Praxis iwwerwaacht gëtt. Am Ausland géifen Theorie a Praxis nämlech dacks wäit ausernee leien.