Déi ganz Lëscht vun deene Gréngen an der Stand kënnt am Fréijoer. Aktuell ass d'Sam Tanson 1. Schäffen, de François Benoy Conseiller.

Communiqué de Presse

Les têtes de liste déi gréng sont désignées

Lors d’un point presse, déi gréng de la Ville de Luxembourg ont présenté leurs têtes de liste pour les élections communales d’octobre 2017.

Il s’agit de Sam Tanson et François Benoy.

Lors de son assemblée générale du 25 janvier 2017, la section locale de déi gréng Stad-Lëtzebuerg a désigné ses têtes de liste pour les élections communales de cette année.

En vertu du principe de parité auquel le parti déi gréng a souscrit dès ses débuts, une femme et un homme mèneront déi gréng lors de ces élections. Sam Tanson, première échevine et le conseiller François Benoy ont été désignés unanimement.

déi gréng ont ainsi combiné expérience, jeunesse et dynamisme en les personnes de Sam Tanson qui en tant qu’échevine est en charge depuis fin 2013 des Finances de la Ville et de la Mobilité et de François Benoy, entré au conseil communal en 2013.

Sam Tanson, née en 1977, est juriste de formation et inscrite au barreau de Luxembourg depuis 2005 après avoir débuté sa carrière professionnelle en tant que journaliste. Elle est membre de déi gréng depuis 2005 et a présidé le parti entre 2009 et 2015. Sam Tanson est première échevine de la Ville de Luxembourg, en charge des Finances et de la Mobilité depuis décembre 2013. Elle coordonne notamment pour la Ville de Luxembourg la mise en œuvre du projet du Tramway, projet phare qui va donner à la Ville un nouveau visage d’une ville résolument tournée vers la qualité de vie et un développement urbain à dimension humaine. Depuis juin 2015, Sam Tanson est également membre du Conseil d’État. Elle habite avec son compagnon et ses deux enfants à Bonnevoie.

originaire du Belair est né en 1985. Il s’est fortement engagé dans le scoutisme à Luxembourg. Il a fait des études de sciences politiques et de sociologie. Après un début de carrière en tant que journaliste pendant 6 ans, il s’est reconverti dans l’associatif. Il coordonne aujourd’hui une des grandes organisations luxembourgeoises de protection de la nature. Engagé au sein du parti déi gréng depuis 2011, il est entré au conseil communal le 9 décembre 2013 où il suit plus particulièrement les politiques liées au développement urbain et à l’environnement. François Benoy habite avec sa femme et son enfant à Bonnevoie.