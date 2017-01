Fusioun-Corps am Rettungswiesen/Reportage Claude Zeimetz



De Modell, deen de Staatsrot als Alternative zum Etablissement public fir den zukünftegen fusionéierte Corps am Rettungswiesen proposéiert, ass an der Praxis net ze realiséieren, seet den Inneminister Dan Kersch als Reaktioun op den Avis vum Staatsrot iwwert d'Reform vum Rettungsdéngscht. Minister a Regierung sinn, trotz formeller Oppositioun, net bereet hire Modell opzeginn. Den Dan Kersch sicht dowéinst elo d'Gespréich mat der héijer Kierperschaft.

Den Inneminister huet e Mëttwoch via de Premier Xavier Bettel e Bréif un de Staatsrot geschriwwen, an deem e kuerzfristeg ëm e Gespréich freet. An deem Gespréich soll gekuckt ginn, wéi ee virop op dësem Punkt déi formell Oppositioun ëmgoe kéint, fir datt Jidderee mat der Léisung zefridden ass. De Staatsrot proposéiert jo, datt de fusionéierte Rettungscorps net als Etablissement public, mä als gemëschte Syndikat opgestallt géif ginn. Déi Fro wier awer viru 5,6 Joer am Expertebericht gekläert ginn, seet den Dan Kersch. Déi alternativ Propositioun ass zwar juristesch méiglech, kann awer praktesch net realiséiert ginn.Aner Kärfro bleift den Transfert vun de Proprietéiten. Ma och do geet den Inneminister betount geloossen un d'Saach erun. De Problem muss pragmatesch an am Respekt zu de konstitutionelle Wäerter geléist ginn. De Staatsrot ass mat der aktueller Léisung net zefridden, also muss nogebessert ginn.Vun de ronn 20 Oppositiounen hätten d'Mataarbechter am Ministère déi reng Technesch an de leschte Stonnen scho séier opgeschafft kritt. Eng Partie Iddien wëll den Dan Kersch dann och vum Staatsrot iwwerhuelen. Hie wier nämlech op fir all Verbesserungsvirschléi, sou de Minister. Zum Beispill wat de Gläichheetsprinzip tëscht fräiwëllegen a professionelle Pompjeeën bei Entschiedegungen ugeet.Och wann nach net alles gekläert wier, kéint d'Chamber déi aner Woch mat hirer Aarbecht um Gesetzprojet ufänken, sou den Dan Kersch, deen hofft, datt den Text dann och séier an de Plenum komme kann. Ëmmerhin sollt d'Reform op den 1. Januar dëst Joer schonn a Kraaft sinn.