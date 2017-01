X

Dofir wier och elo vill manner Kaméidi um Chantier, esou den Raphaël Van der Vleugel vu CODIC Lëtzebuerg.Elo wier een an der Opbauphase, lues a lues géif an d'Héicht gebaut ginn.D'Aarbechten am Parking kéinten Ufank nächst Joer ofgeschloss ginn, d'Ouverture ass fir Februar 2017 virgesinn. Am Summer 2019 soll dee ganze Komplex fäerdeg sinn.De Moment wier et wéi am ganze Bausecteur, duerch d'Keelt kéint een net all d'Aarbechte maachen. De Schantjen gesäit dofir den Ament relativ eidel aus.