Well si net all d'Steiere vun hirer Etude uginn haten, goufen d'Affekote virun enger Woch zu enger Geldstrof veruerteelt.

Um Geriicht an der Stad si virun enger Woch ewell zwee Affekoten zu all Kéiers enger Geldstrof vun 39.000 Euro veruerteelt ginn. Déi zwee hate géintiwwer der Steierverwaltung net all d’Revenuen uginn, déi hir Etüde generéiert haten. Et goung a béide Fäll ëm eng Zomm vu ronn 395.000 € Akommessteier, déi an de Steierjoren 1999 bis 2004 net deklaréiert goufen.