© RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen

Fir d’Liewensqualitéit vun den Touristen ze verbesseren, investéieren ëmmer méi Hoteller a Jugendherbergen an d’Nohaltegkeet. Fir d’Engagement vun de Betriber un z’erkennen, ginn déi Concernéiert dann och all 3 Joer mat engem Ecolabel ausgezeechent. D’Zil ass et, virun allem déi ze éieren, déi sech an de Beräicher vun der Ëmwelt an der Energie engagéiert hunn. En Donneschdeg de Moie kruten dann och 16 nei Betriber vun der Staatssekretärin Francine Closener ee Präis iwwerreecht. Fir ausgewielt ze ginn, mussen déi Concernéiert awer net manner ewéi 80 Kritären erfëllen.





Ecolabel / Reportage Frank Elsen



Zënter 1997 gëtt et den Ecolabel schonn. Bis ewell, goufen 44 Hoteller a Jugendherberge mam Zertifikat priméiert. Dëse Label soll dann och d’Unzuel vun Iwwernuechtunge weider an d’Luucht drécken, ënnersträicht d’Staatssekretärin Francine Closener.

Ëmmer méi Leit kucken, wa se reesen, fir d'Ëmwelt ëmmer manner ze belaaschten. Dat gëllt net nëmme während der Rees, mä och dono am Hotel oder um Camping. Dofir ass en Ecolabel vun engem Hotel eppes, wat d'Clienten à long Term wäert uschwätzen.

Ronn 80 Kritären hunn d’Hoteller a Jugendherberge missten erfëllen. Dëst geet vum Notzen vu regionale Liewensmëttel bis hin zur Uwendung vun erneierbarer Energie. 5 vun deene 16 Betriber goufen dann och mat enger Goldmedaile ausgezeechent. Ënnert anerem de 4-Stären-Hotel “Uespelter Schlass”. Bei Renovéierungsaarbechten an deene leschte Joren hätt ee vill an d’Gebailechkeeten investéiert, betount de Yannick Ruth.



Obwuel et en historescht klasséiert Gebai ass, ass een ekologesch Up-To-Date a Punkto. Well een awer limitéiert ass, an deem wat ee maachen dierf, zum Beispill kann een um Dag keng Solarzellen opriichten, well d'Gebai geschützt ass, huet ee verschidde Punkte verluer. Dofir ass ee bei aneren awer méi wäit gaangen.Ma och an de Fairtrade hätt ee Sue gestach, esou nach de Yannick Ruth.

Eng Goldmedaile krut och de 4-Stären-Hotel Melia. Ma dacks hätten 4 a 5 Stären Hoteller et schwéier, fir déi 80 Kritären z’erfëllen. De Client vun haut géif nämlech e gewëssene Standard erwaarden, betount den Philippe Flock. Esou deelt de Client net gär säin Dëppche Gebeess mam nächste Client, an all Client huet dowéinst säin Dëppche mat Gebeess. Dat wier eppes, wat ee beim Ecolabel awer misst och consideréieren, fir aner Kritäre je no Standard vum Hotel z'erschaffen.



Wann ee Client 160 Euro fir een Hotelszëmmer géif ausginn, misst deen och eppes fir seng Suen gebuede kréien, esou nach de Philippe Flock.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen

Communiqué par: ministère de l’ÉconomieEn date du 26 janvier 2017, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a remis les certificats aux établissements qui répondent aux critères à remplir dans le cadre de l’attribution de l’Ecolabel, un label certifiant les hébergements écologiques.Cette année, le label a été remis à 16 établissements du secteur du tourisme ayant répondu avec succès aux critères définis dans le cadre de l’attribution du label. 5 nouveaux établissements dont 2 hôtels et 3 Auberges de Jeunesse se sont vu décerner le label.Fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Économie et de l’Oekozenter Pafendall ASBL, l’Ecolabel encourage depuis ses débuts le développement d’établissements touristiques écologiques au Luxembourg. Cette initiative bénéficie en outre de l’appui du ministère du Développement durable et des Infrastructures.Lors de la remise des certificats, la secrétaire d’État à l’Économie a félicité les gérants des établissements labellisés et les a remerciés pour leur engagement et leurs actions positives en faveur du climat et de l’environnement: «J’encourage les entreprises à poursuivre la voie engagée, contribuant ainsi à développer et à promouvoir un tourisme éco-responsable de qualité au Luxembourg. Un nombre croissant de clients recherche des établissements qui mettent en valeur les produits locaux et veillent entre autres à utiliser de l’énergie verte et à limiter leur impact sur la nature. Avec les 16 nouveaux établissements qui se sont vu décerner le label, le Luxembourg continue à développer sa part de marché dans la catégorie du tourisme eco-responsable.»Pour satisfaire aux exigences de l’Ecolabel, les entreprises doivent satisfaire à près de 80 critères dont un approvisionnement en énergie verte, une gestion responsable des déchets, une offre alimentaire privilégiant les produits issus de l’agriculture biologique, du commerce équitable et d’une production régionale, une utilisation écologique et raisonnée des produits de nettoyage, la mise en valeur de l’offre de transports publics, etc. Mettre en place une gestion écologique poussée permet non seulement à un établissement d’honorer ses engagements écologiques, mais garantit également des économies, notamment en matière de déchets, d’eau et d’électricité. Les établissements labellisés sont contrôlés tous les 3 ans par des experts indépendants.En fonction du résultat obtenu lors de cet audit, les établissements sont classés en 3 catégories, à savoir «or», «argent» et «bronze» et peuvent apposer durant trois ans les plaquettes Ecolabel qui guideront le choix des clients souhaitant séjourner au vert.L’attribution de l’Ecolabel ne s’appuie néanmoins pas uniquement sur ces audits. Une série de prestations de conseils prépare ce processus en amont. Mandatés par le ministère de l’Économie, les conseillers de l’Oekozenter Pafendall ASBL accompagnent depuis 1997 les entreprises souhaitant obtenir l’Ecolabel. Ce sont les recommandations des conseillers externes combinées aux efforts des acteurs touristiques qui ont garanti la réussite des établissements à l’audit d’avril dernier. Lors de la cérémonie, Théid Faber, président de l’Oekozenter Pafendall ASBL, et Isabelle Schummers, coordinatrice de l’Ecolabel, ont tenu à rappeler l’importance, pour le développement positif du label, de l’accompagnement spécifique et individuel dispensé aux établissements candidats.Les 16 établissements nouvellement certifiés sont les suivants:HôtelsChâteau d’Urspelt (or)Auberge du Relais Postal, Asselborn (or)Hôtel Meliá, Luxembourg (or)Domaine du Moulin d’Asselborn (argent)Hôtel Ibis Esch Belval (argent)Le Royal Hotels & Resorts, Luxembourg (bronze)Hôtel-Restaurant Parmentier, Junglinster (bronze)Hôtel-Restaurant Au Vieux Moulin, Lauterborn (bronze)CampingsCamping Woltzdal, Maulusmühle (or)Camping Bon Repos, Berdorf (argent)Camping Schützwiese, Wasserbillig (bronze)Hébergements et gites de groupesGite à la ferme Aust, Bettel (or)Auberge de Jeunesse Vianden (argent)Auberge de Jeunesse Remerschen (argent)Gites Gleis-Bingen, Bettel (bronze)Auberge de Jeunesse Larochette (bronze)Tout gérant d’un établissement touristique d’hébergement souhaitant des renseignements complémentaires sur l’Ecolabel peut s’adresser directement à l’Oekozenter Pafendall ASBL par téléphone au (+352) 43 90 30-44 ou par mail à ecolabel@oeko.lu . Un premier entretien ou une visite gratuite et sans engagement de l’établissement pourra être organisé. Les conseillers se déplacent dans l’établissement intéressé et établissent avec les gérants un premier état des lieux. Ils accompagnent l’établissement candidat tout au long de la démarche de labellisation et proposent un suivi individualisé et spécifique pour faciliter la mise en conformité avec les critères du label.Weider Informatiounen op www.ecolabel.lu