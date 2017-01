D'Lydia Mutsch (26.01.2017) Contraintë géing ee keng am Gesetz fannen, dofir awer elementar Regelen, fir al eenzelen Acteur am Spidol, präziséiert d'Lydia Mutsch.

Dat ass alles net wouer, seet d'Gesondheetsministesch an hirer Reaktioun; wat de Patient ugeet, stéing deen definitiv am Mëttelpunkt; Contraintë géing ee keng am Gesetz fannen, dofir awer elementar Regelen, fir al eenzelen Acteur am Spidol, präziséiert d'Lydia Mutsch. Den Avant-Projet wier an 12 Sëtzungen diskutéiert ginn, och d'Fro vun der Gouvernance. Do wier awer keng Propose vun den Dokteren komm, bis elo. D'AMMD soll keng Onwouerechte soen.

An de Spideeler misst optimal zesummegeschafft ginn, seet d'Ministesch, an dat ëmmer am Intressi vum Patient.Grad esou falsch wier et ze behaapten, et géing een un d'Liberté Thérapeutique vum Dokter kraze goen; och mam neie Gesetz wier et hien, deen decidéiert, wéini säi Patient eng nei Hëff muss kréien, seet d'Lydia Mutsch; d'Ministesch erkläert, dass Spidolsdirektiounen an Dokteren zesummen e Cahier de Charge sollen ausschaffen, an deem déi héich-therapeutesch Standarden definéiert sinn. Deen neien Text wier alles mee kee Spuergesetz.