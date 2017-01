© RTL (Archiv)

Queesch duerch d'Parteie waren d'Membere vum Conseil sech e Freideg de Moien eens, datt d'Interessien a virun allem d'Sécherheet vun de Bierger iwwert de privatwirtschaftlechen Interessie vun der Gesellschaft Tanklux stoe missten.Am Maacher Conseil gouf eng Etude presentéiert a gutt geheescht, déi der Ëmweltetude vun der Firma eng schlecht Note gëtt. D'"Umweltverträglichkeitsstudie" wier net komplett, géif op vereelzten Donnéeë baséieren an d'Sécherheetsrisiken net genuch berécksiichtegen, sou den Expert an de Maacher Buergermeeschter. Eng Aschätzung, déi och vun den Oppositiounsparteien am Conseil, der LSAP an der DP matgedroe gëtt. Domadder gi si also mat op Konfrontatioun zu der Regierungspositioun.D'Unanimitéit am Conseil huet den CSV-Buergermeeschter Leon Gloden natierlech gefreet. Et wier e wichtegt a politescht Signal vun "dësem Dësch no baussen" un d'Awunner an och eng Warnung un de Bedreiwer an déi national Autoritéiten an dësem Dossier.De Gemengerot vu Gréiwemaacher gëtt elo bis haut 8 Deeg säin definitiven Avis of. De 15. Februar ass dann eng Entrevue mat der Ëmweltverwaltung um Belval geplangt. Den CSV-Buergermeeschter Leon Gloden war alle Fall formell: Hie wäert keng Baugenehmegung fir den Ausbau vun den Tanklagere ginn.