Et gi keng Divergenzen an der Regierung, sot den Ausseminister Jean Asselborn e Freideg de Moien no der aussepolitescher Kommissioun um Krautmaart, wou ënner anerem och iwwer d'Reunioun vun den EU-Justiz- an Inneminister en Donneschdeg zu Malta geschwat gouf.A punkto Migratiounspolitik ass ee sech den Ament nämlech net eens, weder op europäeschem Niveau, nach hei heem. D'lescht Woch hat den Aarbechtsminister Nicolas Schmit nämlech gefuerdert, déi Lëtzebuerger Asylpolitik misst iwwerduecht ginn. Kuerz drop huet och d'Familljeministesch Corinne Cahen sech dem Nicolas Schmit senger Meenung ugeschloss.Och wann ee verschidde Standpunkten huet, sinn dat keng Divergenzen, seet de Jean Asselborn. Et gëtt an der Regierung eng grouss Solidaritéit an den Ausseminister ass souwuel solidaresch mam Här Schmit, wéi mat der Madame Cahen. Hie versteet awer och, datt d'CSV déi Fro gestallt huet, dat géif all Oppositiounspartei maachen. An der Verfassung steet "les ministres sont responsables" an den Ausseminister huet eng Responsabilitéit iwwer d'Immigratioun, iwwer d'Europapolitik an d'Aussepolitik an de Jean Asselborn huet e Freideg de Moie säi Standpunkt, de Standpunkt vun der EU, der aussepolitescher Kommissioun erkläert.

Op EU-Niveau setzt den Ausseminister och weiderhin op Solidaritéit. Fuerderungen, wéi déi vum däitschen Inneminister Thomas de Maizière, fir Flüchtlingen ausserhalb vun Europa ënnerzebréngen, wären net realistesch. Donieft géing hie sech och froen, wou dat dann iwwerhaapt sollt sinn? Obwuel 90 Prozent vun de Flüchtlingen, déi an Italien ukommen, iwwer Libyen transitéieren, wär dëst Land wéinst senger onstabiller, politescher Lag awer keng Optioun, sou nach den Ausseminister.