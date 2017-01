Am Escher Gemengerot goung et e Freideg de Moien ënnert anerem ëm e progressiv gestaffelte Waasserpräis, deen déi Lénk an enger Motioun gefuerdert huet.

De Guy Kersch



De Conseiller Guy Kersch huet am Numm vu senger Partei virgeschloen, de Waasserpräis an 3 Klassen anzedeelen: Éischtens de liewenswichtege Verbrauch, deen al Mënsch brauch fir ze drénken, ze kachen a fir d'Kierperhygiène. Dëse kann ee mat 25 Liter pro Persoun a pro Dag usetzen. Zweetens de normale Verbrauch, dat wären an eisem Kulturkrees ronn 100 Liter pro Persoun a pro Dag. Drëttens kéim dann nach de luxuriéise Verbrauch dobäi. Dozou gehéiert den Auto ze wäschen oder och d'Schwämm doheem opzefëllen.Fir de liewenswichtege Verbrauch géing een dann e soziale Präis bezuelen, dee staark erof gesat oder esouguer gratis ass. Op der zweeter Tranche, dem normale Verbrauch, bezilt een en normale Präis. Op der drëtter Tranche, do wou een d'Waasser regelrecht verbëtzt, sollen d'Leit dann och en héije Präis bezuelen, sou de Guy Kersch.

Den Henri Hinterscheid



Déi aner Parteien hunn ënnerstrach, datt dës Mesure net néideg an och net ze realiséieren ass. Déi Lénk kruten zum Deel virgehäit datt dës Iddi e Gadget elektoral ass.De Schäffen Henri Hinterscheid huet a senger Interventioun och präziséiert, datt e gestaffelte Waasserpräis souwisou net op der Linn vun der Majoritéit läit. Et hätt een ënnert anerem guer keng technesch Méiglechkeete fir esou eng Iddi ëmzesetzen.

D'Motioun gouf um Enn mat grousser Majoritéit verworf.